7 febbraio 2019- 16:49 Francia: Di Maio, 'noi attaccati da Macron ma legame tra Paesi mai intaccato'

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Il popolo francese è nostro amico e nostro alleato. Il Presidente Macron si è più volte scagliato contro il governo italiano per motivi politici in vista delle europee. Questo non ha mai intaccato il sentimento di amicizia che lega i nostri Paesi e mai lo farà". Lo afferma in un lungo post su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, dopo l'annuncio della Francia di aver richiamato l'ambasciatore a Roma per consultazioni in seguito 'agli attacchi senza precedenti del governo italiano'."Il governo italiano - prosegue Di Maio - applica sempre il principio di non ingerenza negli affari interni di un altro Paese e questo vale anche per la Francia. Saranno i francesi a valutare l'operato del loro governo".