8 febbraio 2019- 10:51 Francia: Di Maio su 'Le Monde', 'divergenze non intacchino amicizia storica'

Parigi, 8 feb. (AdnKronos) - "Guardiamo al vostro popolo come un punto di riferimento e non come un nemico e le divergenze politiche e di visione tra il governo francese e quello italiano non devono intaccare il rapporto storico di amicizia che unisce i nostri due popoli e i nostri due Stati". Così in un articolo pubblicato su 'Le Monde' il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio dopo che ieri la Francia ha richiamato per consultazioni il suo ambasciatore a Roma.Per questa ragione, continua Di Maio, "in quanto rappresentante del Governo del mio Paese tengo a riaffermare la volontà di collaborazione del nostro esecutivo sulle questioni che ci stanno a cuore, in quanto membro fondatore dell'Ue".