12 dicembre 2018- 13:58 Francia: Fontana, combattere terrorismo con fermezza

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - "A nome di tutti i lombardi esprimo vicinanza e cordoglio alle famiglie che hanno perso i loro cari nell'ennesima strage terroristica avvenuta ieri in Francia. Un dolore che diventa rabbia perché è inammissibile che vittime innocenti perdano la vita in questo modo". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando quanto accaduto ieri a Strasburgo. "Tutti insieme, e a ogni livello - aggiunge Fontana - dobbiamo fare ciò che è nelle nostre possibilità per contrastare la follia di un terrorismo che va combattuto e contrastato in ogni modo, con fermezza e assoluta determinazione".