FRANCIA: FORZESE, IN EUROPA GRANDE SPAZIO POLITICO PER MODERATI

8 maggio 2017- 11:35

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "La vittoria di Macron alle presidenziali francesi fa comprendere come lo spazio dei moderati e dei centristi sia enorme e raccolga il consenso davanti ad offerte politiche che si distinguono solo per il populismo e l'antieuropeismo. Persino i partiti delle grandi famiglie europee, Socialisti e Popolari, accusano difficoltà notevoli a rappresentare il nuovo. E' evidente che la forza di Macron può essere anche uno sprone per far nascere grandi forze moderate nei Paesi dell'Unione". Lo afferma Marco Forzese, capogruppo dei Centristi per la Sicilia all’Ars.."In Sicilia - aggiunge - noi ci prepariamo ad un grande progetto centrista che possa rappresentare i siciliani al meglio, considerando l'opzione moderata come la proposta politica più aperta nel raccogliere gli interessi, le aspettative e le speranze della gente della nostra regione".