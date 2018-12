11 dicembre 2018- 23:01 **Francia: Gasbarra, ieri ho notato più controlli del solito**

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Sono appena riuscito ad uscire dal Parlamento. Qui ora è tutto tranquillo ma siamo lontani dal luogo dell'attentato e anche per noi le notizie al momento sono frammentarie". Lo dice Enrico Gasbarra raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos a Strasburgo. "In questi giorni -spiega- Strasburgo è strapiena di gente. Non solo perchè c'è la plenaria e ci siamo noi deputati ma anche per i mercatini di Natale. Quello che posso dire è che da ieri, quando sono arrivato, ho notato molti più controlli del solito in centro. Anche per salire sull'autobus ti facevano aprire la borsa. Non so se fossero normali controlli visti i turisti e il Natale o se forse ci fosse una sorta di pre-allarme. Di certo molti più controlli rispetto alla sessione di novembre".