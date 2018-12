4 dicembre 2018- 17:02 Francia: governo, da protesta gilet gialli significativo impatto su economia

Parigi, 4 dic. (AdnKronos) - La protesta dei 'gilets jaunes' in Francia ha avuto "un impatto significativo sull'economia francese e ha colpito tutti i settori: dall'artigianato al commercio, dal turismo al trasporto stradale. Per le imprese colpite il calo del fatturato è stato compreso tra il 15 e il 25%. Per alcune attività e alcuni territori il calo del fatturato è stato di addirittura il 50%". Così il segretario di Stato all'Economia francese, Agnès Pannier-Runacher, nel corso del 'Question Time' all'Assemblée Nationale, la Camera dei Deputati transalpina.Il Governo è al lavoro per ridurre i disagi e per limitare l'impatto sulle imprese. "Da dieci giorni - sottolinea - siamo mobilitati per accompagnare le imprese colpite favorendo le aperture domenicali per chi lo vuole, rafforzando i crediti e agevolendo la comprensione dell'amministrazione fiscale. Anche le banche e le assicurazioni sono mobilitate per facilitare i pagamenti e procedere ad accelerare i dossier legate ad eventuali indennità".