FRANCIA: HULOT, NON SORPRESO MA ASPETTIAMO SECONDO TURNO

12 giugno 2017- 13:31

Bologna, 12 giu. (AdnKronos) - "Non posso dire di essere sorpreso dai risultati del primo turno delle elezioni legislative. Mi fidavo dei sondaggi anche se la politica non è certo una scienza esatta. In ogni caso aspettiamo i risultati del secondo turno di domenica prossima". Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa in occasione del G7 Ambiente di Bologna, è il ministro francese della Transizione ecologica, Nicolas Hulot, commentando l'esito del primo turno delle legislative in Francia che ha visto il partito del neo presidente Emmanuel Macron 'En Marche' ampiamente in testa.Comunque, precisa Hulot, "sono concentrato sulle mie priorità" ed "è buona norma che non si parli di politica interna della Francia quando si è all'estero".