FRANCIA: INVENTORE 'EN MARCHE', RENZI SI ISPIRA A NOSTRO PERCORSO/ADNKRONOS (2)

23 maggio 2017- 14:00

(AdnKronos) - Macron, sottolinea ancora Taquet, "offre una nuova prospettiva al Paese. Ha questa capacità a cambiare il quadro, le regole del gioco, e questo fa la differenza. E' un uomo brillante, che ha molte idee, rigoroso e che nello stesso tempo seduce e fa sognare. E' di destra e di sinistra, va al di là del dibattito tradizionale tra destra e sinistra. Affronta i temi dell'agenda politica in modo diverso, offre una nuova prospettiva". E quelli di 'En Marche' per trascinare Macron al successo, hanno guardato con interesse anche a quello che succedeva nel mondo e in particolare all'ascesa di Justin Trudeau, il premier canadese eletto nel novembre del 2015. "Trudeau per noi -rileva- è stato un esempio e guardiamo con interesse a quello che ha fatto. Nel suo governo ha privilegiato le competenze e non le logiche politiche: il ministro della Sanità canadese, per far un esempio, è un medico". Non è quindi un caso ma piuttosto il frutto di una riflessione se, qualche giorno fa, Agnès Buzyn, medico di professione, è stato nominato ministro della Salute in Francia nel governo guidato da Edouard Philippe. Un esecutivo, questo, sottolinea Taquet, "che è fatto per andare oltre le legislative", programmate per l'11 e il 18 giugno prossimo.Macron per 'conquistare' l'Eliseo si è affidato ad un 'team' di quarantenni e ad una nuova generazione di comunicatori come lo stesso Taquet. Tornando alla nascita di 'En Marche', il candidato all'Assemblée Nationale ricorda "un piccolo gruppo di una decina di persone" costituito alla fine del 2015 e al quale partecipava, tra gli altri, anche Benjamin Griveaux, che è stato il portavoce del movimento e che ora è anche lui candidato alle legislative a Parigi.