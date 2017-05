FRANCIA: INVENTORE 'EN MARCHE', RENZI SI ISPIRA A NOSTRO PERCORSO/ADNKRONOS (3)

23 maggio 2017- 14:00

(AdnKronos) - "Abbiamo riflettuto al nome da dare al movimento e a come rappresentare il cambiamento incarnato da Emmanuel Macron. C'era la necessità -spiega Taquet- di far saltare il lucchetto che bloccava la Francia e di avanzare. Da qui l'imperativo di trovare un nome, uno slogan che desse l'idea di un movimento, di uno slancio. Da qui 'En Marche' che esprime questo movimento e che usa le iniziali di Emmanuel Marcon. Insomma -aggiunge- non volevamo un nome con il termine Francia: volevamo creare una vera rottura rispetto ai slogan politici classici". Il successo di Macron, infatti, è anche il successo di una straordinaria macchina comunicativa e dell'uso intelligente dei social network che hanno contributo a dare del neo presidente l'immagine di 'un politico diverso'. Oltre a cercare "di 'sacralizzare' la sua parola" e di "puntare a strategie digitali diverse", si è cercato "il contatto diretto con le persone e il dialogo: gli aderenti hanno contribuito a costruire il programma e ora sono i nostri veri ambasciatori. Ci hanno denigrato, sostenendo che bastava un 'click' per aderire al nostro movimento e che non c'erano veri militanti: non hanno capito -spiega Taquet- che si stava creando un vero entusiasmo intorno a Macron". Insomma, rileva Taquet, "siamo stati capaci di riportare la gente, le persone deluse ad interessarsi alla vita politica del Paese e ad impegnarsi. Abbiamo creato una 'forza d'urto' con i nostri aderenti, 'les marcheurs' e con i nostri benevoli 'i cosiddetti helpers'". E ora 'En Marche !', che dopo l'elezione di Macron è diventato 'La République en marche!', contra oltre 330 mila aderenti.