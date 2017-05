FRANCIA: INVENTORE 'EN MARCHE', RENZI SI ISPIRA A NOSTRO PERCORSO/ADNKRONOS (4)

23 maggio 2017- 14:00

(AdnKronos) - Ora l'obiettivo di 'La République en marche', dopo il successo alle presidenziali, è quello di riuscire ad ottenere la maggioranza al Parlamento: "sono molto fiducioso. Penso -sottolinea Taquet- che riusciremo ad avere la maggioranza, anzi lo spero ardentemente. Credo che le persone, facendo fuori il Partito Socialista e i Repubblicani dal secondo turno delle elezioni presidenziali abbiano mandato un messaggio e che ora vogliono dare la possibilità a Macron di governare e di attuare le proprie idee". E tra le sfide che dovrà affrontare Macron ci sarà anche quella di cercare di riconciliare i francesi anche dopo il 'successo' elettorale del partito di estrema destra Front National che in quindici anni, dal 2002 al 2017, è passato da 5,5 milioni di votanti a 10,6 mln alle presidenziali. "Penso che Macron possa riuscire" ad arginare questo fenomeno: "anzi ci deve riuscire", sottolinea Taquet. "Non abbiamo scelta e quindi bisogna riuscire a farlo in particolare migliorando la vita dei nostri concittadini e ridurre la frammentazione della società". In particolare, aggiunge Taquet riferendosi al periodo difficile che sta attraversando la Francia dopo gli attentati terroristici a Parigi e a Nizza, "serve un'estrema fermezza e durezza contro il terrorismo". Ma non solo. "La Repubblica si deve anche interrogare sul fatto che i responsabili di questi atti siano stati i propri figli. Certo ci vorrà del tempo e i risultati si vedranno nel medio lungo termine". Per il candidato deputato "l'urgenza assoluta è puntare sull'educazione e sul sociale. La nostra gioventù, i nostri quartieri, in particolare quelli in periferia, sono stati abbandonati negli ultimi trent'anni e in particolare dalla sinistra francese. E lo dico io che sono un uomo che proviene dalla sinistra".