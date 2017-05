FRANCIA: INVENTORE 'EN MARCHE' TAQUET IN CAMMINO VERSO PARLAMENTO/SCHEDA

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Dal centro di formazione del Psg alla discesa in campo, ma nell'arena politica. Il percorso di Adrien Taquet, uno degli uomini del neo presidente francese, Emmanuel Macron, è singolare. Il quarantenne, che ha ideato lo slogan 'En Marche' e cofondatore dell'agenzia pubblicitaria Jésus et Gabriel, infatti, ha deciso di impegnarsi in prima persona candidandosi alla carica di deputato nella seconda circoscrizione del dipartimento degli Hauts - de - Seine (regione Ile de France) per 'En Marche', il 'marchio' che lui stesso ha contribuito a creare nel 2016. Un uomo vicino al neo presidente che è anche il simbolo di questa società civile che scende in politica con Macron. Sui 428 candidati di 'La Répubblique en marche' alle legislative, che si svolgeranno in Francia l'11 e il 18 giugno prossimo, il 52% infatti provengono dalla cosiddetta società civile e non hanno mai esercitato un mandato elettivo.Una candidatura che Taquet considera come il prolungamento naturale del suo impegno che lo ha visto molto attivo a livello associativo e che nel 2002, con l'accesso del Front National al secondo turno delle presidenziali, ha assunto uno slancio più politico. "Dopo giurisprudenza all'Università Paris X de Nanterre -spiega Taquet all'Adnkronos- sono entrato Sciences Po", l'Istituto di studi politici di Parigi che è una delle 'Grande école' francesi.