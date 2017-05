FRANCIA: INVENTORE 'EN MARCHE' TAQUET IN CAMMINO VERSO PARLAMENTO/SCHEDA (3)

23 maggio 2017- 14:01

(AdnKronos) - Ora la prossima sfida per Taquet, candidato con 'En Marche', è conquistare un posto all'Assemblée Nationale, la Camera dei deputati francese. "Se avrò la fortuna di essere eletto mi impegnerò per il mio Paese a tempo pieno e per i prossimi cinque anni. Non voglio fare il deputato part time, mi dedicherò interamente e poi si vedrà. Per il momento mi impegno in questa avventura", spiega ancora.E per il candidato deputato la sfida nella sua circoscrizione sarà difficile. "Sono una circoscrizione in cui c'è un grande mix sociale e una forte frammentazione. Bisogna unire, riconciliare un po' come Macron che deve riconciliare la Francia. Nella mia circoscrizione c'è anche un problema occupazione, la disoccupazione è alta, e metterò in campo le misure politiche del movimento in particolare puntando alla formazione dei disoccupati e all'istruzione riducendo, ad esempio, il numero a circa 12 di bambini alle elementari per classe". Inoltre, aggiunge Taquet, "voglio cercare di aiutare i più vulnerabili e i portatori di handicap. Mancano le necessarie strutture". Infine "voglio mettere in pratica quello ho imparato facendo il manager per migliorare la situazione economica nel territorio". E per il territorio Taquet guarda anche con interesse ai Giochi olimpici del 2024 che vedono in lizza Parigi e Los Angeles dopo che il ritiro della candidatura di Roma. "I giochi olimpici possono rappresentare un'opportunità non solo per Parigi e la periferia ma anche per la Francia. Sarebbe un innesto di fiducia straordinario e prolungherebbe lo slancio dell'azione di Emmanuel Macron. Darebbe un impulso in più alla vittoria di Macron: come dire il ritorno della Francia che vince".