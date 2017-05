FRANCIA: ITALIA TERZA PER INVESTIMENTI, NEL 2016 141 NUOVI PROGETTI (+68%) (2)

3 maggio 2017- 16:00

(AdnKronos) - Sei settori rappresentano la metà dei progetti: lavorazione dei metalli (9% dei progetti italiani), macchinari (9%), agroalimentare (9%), consulenza e ingegneria (8%), trasporto e logistica (8%), profumeria e cosmetica (6%). In particolare nei settori della lavorazione dei metalli e della profumeria-cosmetica, quasi un progetto d’investimento estero su due avviato oltralpe proviene dall’Italia. Per quanto riguarda la natura degli investimenti, le imprese italiane sono attive nella produzione (30% dei progetti) e nella consulenza e ingegneria (20%). Seguono poi i centri decisionali (16%) e i punti di vendita (13%). In aumento le attività di ricerca e sviluppo che permettono alle imprese italiane di classificarsi al terzo posto mondiale con il 10% dei progetti esteri avviati in Francia, dopo gli Stati Uniti e la Germania.Nel 2016, secondo il rapporto, le creazioni di nuovi siti rappresentano un progetto italiano su due (50%) in aumento di quattro punti percentuali rispetto al 2015. Stabilità invece per quanto riguarda le acquisizioni di aziende francesi che rappresentano il 13% dei progetti (12 % nel 2015) e i progetti di ampliamento di siti esistenti (37,3% nel 2016 per una media del 35% gli anni precedenti).