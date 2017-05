FRANCIA: JACQUIER (ENGIE ITALIA), MACRON RIVITALIZZA PROGETTO UE

8 maggio 2017- 18:56

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "Quanto dichiarato nel programma del nuovo Presidente Emmanuel Macron, mi sembra interessante poiché va nella direzione della modernità e rivitalizza il progetto europeo". Ad affermarlo all'Adnkronos è l'amministratore delegato di Engie Italia, Olivier Jacquier commentando l'elezione di Emmanuel Macron a presidente della Repubblica francese."Tutti noi, player dell’energia -sottolinea Jacquier-, sappiamo quanto siano fondamentali maggiore integrazione e condivisione, soprattutto in termini di infrastrutture di rete. Maggiore integrazione e confronto permettono migliori politiche per l'ambiente e per la qualità dell'aria, accelerando il processo di transizione energetica, di cui noi vogliamo essere i protagonisti". L’energia di domani, conclude l'ad di Engie Italia, "non potrà che essere in 3D: Decarbonizzata, Decentralizzata, Digitalizzata. Vive L’Europe!".