FRANCIA: LE MAIRE CHIEDE FOCUS A PRESIDENZA G20 SU BITCOIN

15 gennaio 2018- 12:38

Parigi, 15 gen. (AdnKronos) - "La stabilità è un bene prezioso. Un'economia stabile, è un bene prezioso. Una fiscalità stabile è un bene prezioso. Rifiutiamo i rischi di speculazione e di possibili usi impropri delle criptomonete. E' per questo che ho chiesto alla presidenza argentina del G20 di occuparsi di questo tema e che ho affidato all'ex vice Governatore della Banca di Francia, Jean Pierre Landau una missione sul tema". Ad affermarlo, nel corso della conferenza stampa in occasione degli auguri alle forze economiche e alla stampa, è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire.Questa missione, aggiunge, "mi proporrà degli orientamenti sull'evoluzione della regolamentazione e delle soluzioni per far fronte all'utilizzo delle criptomonete per l'evasione fiscale, il riciclaggio, il finanziamento della criminalità e del terrorismo".