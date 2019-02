19 febbraio 2019- 10:01 Francia: Le Maire, 'con Germania per produzione batterie auto elettriche'

Parigi, 19 feb. (AdnKronos) - Parigi e Berlino sono al lavoro per lo sviluppo di una filiera di produzione di batterie elettriche di nuova generazione per l'auto. Ad affermarlo ai microfoni della radio francese 'Rtl' è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire dopo che il Governo ha annunciato che sbloccherà 700 milioni di euro nei prossimi 5 anni per sostenere lo sviluppo della filiera. "La nostra sovranità politica - sottolinea Le Maire dipende totalmente della nostra sovranità tecnologica. Se vogliamo essere sovrani domani dovremmo avere delle batterie auto e un sistema di guida autonomo europeo". Attualmente, rileva il ministro, "tutte le batterie provengono dalla Corea del Sud e dalla Cina. Abbiamo preso la decisione con la Germania di creare le nostre proprie batterie. E' la prima volta da Airbus che la Francia e la Germania e spero domani altri paesi europei come la Polonia e la Spagna parteciperanno alla creazione di una nuova filiera industriale europea indipendente e sovrana su una tecnologia importante", sottolinea Le Maire.