FRANCIA: LE MAIRE, CRESCITA è SOLIDA, PIL VICINO AL 2% IN 2017

15 gennaio 2018- 12:50

Parigi, 15 gen. (AdnKronos) - "La crescita economia in Francia è solida. Dovrebbe avvicinarsi al 2% nel 2%, per la prima volta dal 2011. Nel 2018 dovremmo fare meglio rispetto alla nostra previsione di un pil a +1,7%". Ad affermarlo nel corso della conferenza stampa in occasione degli auguri alle forze economiche e alla stampa, è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire ricordando le misure prese dal Governo in particolare per quanto riguarda la riforma del mercato del lavoro e la nuova politica fiscale "che punta su una crescita degli investimenti e sulla valorizzazione del lavoro".Per la prima volta da dieci anni, rileva Le Maire, "il deficit/pil della Francia nel 2017 scenderà sotto la soglia del 3%. La fiducia delle imprese è al più alto livello e gli investimenti stanno crescendo".