13 dicembre 2018- 16:39 Francia: Le Maire, impegnati per tenere in ordine conti pubblici e obiettivi

Parigi, 13 dic. (AdnKronos) - "Il Governo farà tutto il necessario tenuto conto dei 10 miliardi di euro di spese aggiuntive e per tenere in ordine i conti pubblici e per avvicinarci il più possibile ad un rapporto deficit/pil intorno al 3%, che è il nostro impegno con l'Ue e al quale teniamo. Faremo in questi giorni proposte per andare in quel senso". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, intervenendo all'aula del Senato in merito alle misure annunciate lunedì scorso dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, che prevedono spese aggiuntive per 10 miliardi di euro.Per Le Maire, tutto questo, "è una ragione in più per tassare i giganti del digitale e per mettere in campo un minimo di imposizione per queste multinazionali che vengono dall'estero e non pagano un giusto livello di imposizione in Francia".