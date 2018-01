FRANCIA: LE MAIRE, NEL 2017 MIGLIOR PERFORMANCE PIL DAL 2011

30 gennaio 2018- 09:37

Parigi, 30 gen. (AdnKronos) - "Nel 2017 la Francia registra la sua miglior performance in termini di crescita economica dal 2011 con un pil a +1,9%. E' un risultato che mostra il ritorno della fiducia delle famiglie e delle imprese dopo l'elezione del presidente della Repubblica, le riforme entrate in vigore dal governo e il quadro economico internazionale in particolare nella zona euro". Ad affermarlo in una nota è il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire commentando il dato sul pil diffuso oggi dall'Insee, l'istituto di statistica francese."Secondo gli ultimi indicatori congiunturali, questo trend dovrebbe proseguire nel 2018", sottolinea il ministro.