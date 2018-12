10 dicembre 2018- 10:37 Francia: Le Maire, protesta 'gilet gialli' ci fa perdere 0,1% pil

Parigi, 10 dic. (AdnKronos) - La protesta dei 'gilet gialli' costerà lo 0,1% del pil alla Francia. A sostenerlo, ai microfoni della radio francese 'Rtl', è il ministro dell'Economia e delle Finanze, Bruno Le Maire. "Penso che gli avvenimenti attuali - sottolinea - dovrebbero farci perdere lo 0,1% di crescita della nostra ricchezza nazionale nel quarto trimestre". Il ministro per ora non intende rivedere la stima di crescita per il 2018 che per il Governo si attesterà all'1,7%.Questo 0,1% di pil in meno, rileva Le Maire, "sono posti di lavoro in meno, prosperità in meno per i francesi". Ora, aggiunge, "quello che conta è porre fine a questa crisi e ritrovare la pace e la concordia".