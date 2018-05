6 maggio 2018- 12:59 Francia: Le Maire, scioperi Sncf e Af pesano per 0,1% su pil

Parigi, 6 mag. (AdnKronos) - Gli scioperi in Francia, tra cui quelli di Air France e della Sncf, le ferrovie dello Stato francesi, "hanno un impatto sull'economia francese che si può quantificare in 0,1% del pil". Ad affermarlo ai microfoni della tv francese Bfm è il ministro dell'economia transalpino, Bruno Le Maire. "Non è poca cosa quando vediamo gli sforzi necessari per fare crescere il pil", sottolinea Le Maire auspicando che si possa "uscire il prima possibile da questa logica di scioperi".