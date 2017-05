FRANCIA: LE PEN A MACRON, HAI CEDUTO STX A ITALIA, LA REPLICA 'NON CONOSCI DOSSIER'

3 maggio 2017- 21:49

Parigi, 3 mag. (AdnKronos) - Piomba nel dibattito televisivo delle presidenziali francesi l'acquisto della quota di maggioranza di Stx France da parte di Fincantieri. La candidata del Front National, Marine Le Pen, infatti, ha accusato, durante il dibattito televisivo tra il primo e il secondo turno, il candidato del centro ed ex ministro dell'Economia, Emmanuel Macron, di aver venduto i cantieri di Saint Nazaire agli italiani."Non ho venduto nulla per quanto riguarda i Chantiers de l'Atlantique", sottolinea Macron. "I sindacati -spiega il candidato di 'En Marche'- hanno firmato coraggiosamente un accordo di disoccupazione parziale, non c'è stato alcun licenziamento e oggi ci sono ordini per 10 anni. Mi imputate tutti i peccati di questi ultimi 30 anni. Sono nella vita politica del Paese da meno tempo di lei"."Sono stati venduti agli italiani", replica alzando la voce Le Pen. L'ex ministro dell'Economia smentisce rispondendo a tono: "avete un grosso problema con i dossier industriali. Non ci avete lavorato abbastanza". Secondo l'accordo firmato ad aprile con il governo francese, Fincantieri che in precedenza era stata selezionata dal Tribunale coreano per rilevare il 66% circa di Stx France, avrà una quota di circa il 48% degli storici cantieri di Saint Nazaire. Fondazione Cr Trieste sarà al 5-6% e Dcns al 12%. Lo Stato francese manterrà la quota del 33% che deteneva già.