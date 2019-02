13 febbraio 2019- 22:05 Francia: Levavasseur (Gilet) rinuncia ad essere capolista alle Europee

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Ingrid Levavasseur, finora capolista della lista Ric nata dal movimento dei gilet gialli, rinuncia a guidare la lista ma resterà in campo le elezioni europee. Ad annunciarlo è la stessa Levavasseur ai microfoni della tv francese all news 'Lci'. "Non rinuncio a partecipare alle elezioni europee ma non guiderà la lista. Ripariamo su delle basi nuove con i nostri concittadini che siano gilet gialli o meno. Ripartiamo da zero", sottolinea Levavasseur che fa parte del Ralliement d'initiative citoyenne (Ric) che alcuni giorni fa, tramite Christophe Chalençon che si è poi dimesso, aveva incontrato il vicepremier Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista.