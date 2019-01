23 gennaio 2019- 15:40 Francia: Loiseau, 'da Salvini dichiarazioni non amichevoli, inutili'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Le dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini che ha qualificato il presidente francese, Emmanuel Macron 'di pessimo presidente', "pongono delle domande. Rendono un servizio al popolo italiano? contribuiscono al benessere del popolo italiano che dovrebbe essere la preoccupazione del Governo Italiano? non penso. Cambia qualcosa alla politica francese? non credo. Sono dichiarazioni inutili. Non andrò avanti. Non sono dichiarazioni amichevoli". Così il ministro agli Affari europei, Nathalie Loiseau in merito alle dichiarazioni di Salvini.