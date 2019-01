23 gennaio 2019- 15:27 Francia: Loiseau, 'no gioco a chi è più stupido, tanto da fare con Italia'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "La nostra intenzione non è giocare al concorso di chi è il più stupido. Ci sono molte cose da fare con un vicino importante come è l'Italia. Vogliamo continuare a poter lavorare" con l'Italia. Così il ministro francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau al termine del consiglio dei ministri in merito ad eventuali misure di ritorsione contro l'Italia dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo. "Mi recherò in Italia quando il clima si sarà rasserenato", sottolinea Loiseau in merito a possibili visite di ministri francesi in Italia, "come se non fosse successo nulla".