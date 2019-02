7 febbraio 2019- 14:55 Francia: Lupi, 'crisi senza precedenti, Moavero in Parlamento'

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - “La Francia richiama a Parigi il suo ambasciatore in Italia. L’escalation di dichiarazioni irresponsabili e di visite inopportune Oltralpe sta ottenendo gli effetti gravi che erano ampiamente prevedibili". Lo afferma Maurizio Lupi, presidente della componente Nci-Usei della Camera. "Mi auguro che adesso al governo -aggiunge- si rendano conto che i rapporti con un alleato storico del nostro Paese, il nostro secondo partner commerciale e cofondatore con l’Italia dell’Unione europea, non possano essere piegati a logiche elettorali e di consenso interno. È urgente che di fronte a una crisi diplomatica con Parigi senza precedenti, il ministro degli Esteri venga a riferire in Parlamento”.