15 dicembre 2018- 13:24 Francia: M5S, Renzi squallido bugiardo in cerca di fama

Roma, 15 dic. (AdnKronos) - “Guardate cosa ha avuto il coraggio di diffondere il senatore Renzi (quello che voleva abolire il Senato): l’ennesima bufala su Conte e il governo! La cena con Salvini e Luigi Di Maio c’è stata mercoledì sera, quando Giuseppe Conte è rientrato da Bruxelles dopo l’incontro con Juncker. La sedia vuota nella sua foto, invece, si riferisce a giovedì pomeriggio, all’apertura dei lavori del Consiglio europeo, quando Conte è arrivato in ritardo a causa degli impegni di lavoro a Roma (come lui stesso ha chiarito in conferenza stampa)”. E’ quanto si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook del Movimento 5 Stelle. “Di cosa parla Renzi? Si conferma -aggiunge la nota- uno squallido bugiardo in cerca di fama! E’ evidente che le inchieste giudiziarie e i rinvii a giudizio nella corruzione in Consip devono averlo mandato in tilt”.