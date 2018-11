27 novembre 2018- 12:45 Francia: Macron, quota nucleare scenderà al 50% entro 2035

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Non sono stato eletto su un programma di uscita dal nucleare ma su una riduzione del nucleare nel nostro mix energetico. Avrei voluto farlo già nel 2025 ma dopo un'attenta analisi abbiamo valuto che nei fatti questo obiettivo era irraggiungibile. Manteniamo l'obiettivo del 50% ma rinviamo la scadenza al 2035". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron che oggi presenta la sua politica energetica. "Concretamente - sottolinea - questo significa che 14 reattori di 900 megawatt saranno chiusi nel 2035: questo processo inizierà nell'estate del 2020 con la chiusura definitiva dei due reattori di Fessenheim. Gli altri dodici reattori saranno chiusi tra il 2025 e il 2035: 4 a 6 reattori entro il 2030, gli altri tra il 2030 e il 2035", aggiunge Macron precisando che il "ritmo delle chiusure varierà secondo l'evoluzione del nostro mix energetico e di quello dei nostri paesi vicini".Il Capo dello Stato francese sottolinea che "non vuole precipitare la chiusura delle centrali se poi questo significherebbe reimportare energia e dipende da altre economie". Ridurre la quota del nucleare nel mix energetico francese, aggiunge, "non significa rinunciare al nucleare. Resta un'opzione promettente per un energia affidabile, senza carbone e a basso costo". Nell'immediato, sottolinea Macron, la Francia non deciderà la costruzione di nuovi Epr, il reattore di nuova generazione.