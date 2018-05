2 maggio 2018- 16:23 Francia: mandato ultimo telegramma, stop dopo 139 anni

Parigi, 2 mag. (AdnKronos) - Si chiude un pagina storica in Francia. Il 30 aprile, alle 23.59, infatti, è stato mandato da Orange, l'operatore tlc transalpino, l'ultimo telegramma, 139 anni dopo l'invio del primo in Francia. Il 24 maggio 1844 Samuel Morse riuscì a inviare il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Bisogna aspettare il 1879 per l'avvio del servizio francese del telegramma. Ieri l'ultimo invio.