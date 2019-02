26 febbraio 2019- 16:12 Francia: Marcucci e Alfieri (Pd) incontrano ambasciatore

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo riconfermato all'ambasciatore francese la volontà dei senatori del Pd di superare la crisi provocata dagli incontri di Di Maio con i gilet gialli. L'Europa non potrà prescindere anche nel futuro dalla storica alleanza tra due Paesi fondatori come Italia e Francia. Ci auguriamo che le pesanti ingerenze del governo giallo verde possano avere fine". Lo affermano il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci ed il capogruppo del partito in commissione Esteri di palazzo Madama Alessandro Alfieri, al termine dell'incontro con l'amabsciatore francese in Italia Christian Masset.