FRANCIA: MARION LE PEN SCRIVE A ELETTORI, LASCIO MA NON RINUNCIO A POLITICA

10 maggio 2017- 11:53

Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Marion Le Pen, nipote di Marine, leader del Front National e candidata alle elezioni presidenziali francesi, lascia la politica. Almeno per il momento. La ventisettenne esponente di estrema destra francese, ha affidato ai sui profili social l'annuncio, pubblicando una lettera nella quale spiega i motivi che l'hanno spinta a prendere la decisione.Si tratta di "ragioni personali, in primo luogo, dal momento che ho una responsabilità morale già da tre anni", scrive la deputata frontista riferendosi a sua figlia, alla quale ammette di non essere stata vicina "nei suoi primi anni, quelli più preziosi". Ma anche "ragioni politiche", dal momento che "l'epoca dei politici disconnessi dalla realtà e con alle spalle decenni di incarichi, ritengo sia finita". Certamente, rassicura rivolgendosi ai suoi elettori, "sappiate che per me è stato un immenso onore, oltre che un piacere rappresentarvi per cinque anni". E "spero di essere stata degna della vostra fiducia, oltre che all'altezza delle vostre aspettative". La "mia decisione - puntualizza - non è né una rottura, né una provocazione" e, sottolinea, "non intendo in alcun modo nuocere alla campagna di Marine Le Pen". Però, "certe indiscrezioni sulla possibilità del mio abbandono hanno purtroppo provocato la pubblicazione di alcuni articoli di stampa", per cui "sono stata messa di fronte al fatto compiuto e ho sentito l'esigenza di spiegarmi direttamente con questa lettera".