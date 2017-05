FRANCIA: MARION LE PEN SCRIVE A ELETTORI, LASCIO MA NON RINUNCIO A POLITICA (2)

10 maggio 2017- 11:53

(AdnKronos) - "So - prosegue la missiva - che la mia scelta susciterà incomprensioni e delusione per alcuni, me ne rendo conto, ma non avrei mai preso una tale decisione se non mi fosse sembrata giusta e necessaria". Tuttavia, "l'idea che io ho di buon politico mi impone di affrontare nuove esperienze che vanno al di là dei successi elettorali o politici". E "spero che queste esperienze che acquisirò, un giorno, io possa tornare a metterle a vostro servizio" perché, assicura, "non intendo rinunciare definitivamente alla lotta politica per l'amore che ho verso il mio Paese e l'impegno morale nei confronti di tutti coloro che si sono battuti al mio fianco e senza i quali io non sarei nulla". Quindi conclude: "Le dimissioni dal mio mandato avverranno nelle prossime settimane", in modo di poter "organizzare la mia successione alla guida del gruppo" ed "entro i prossimi giorni presenterò il mio successore". Nel frattempo, "nulla si ferma dal momento che dietro di me lascio una federazione dinamica, decine di consiglieri municipali, due Comuni, sei consiglieri di dipartimento e cinque eletti regionali che continueranno a portare avanti la battaglia al vostro fianco". Anche perché "sono convinta che i deputati del Front National e gli alleati saranno i più indicati per contrastare la politica nefasta di Emmanuel Macron e dei suoi alleati socialisti".