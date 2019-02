7 febbraio 2019- 17:56 Francia: Martina scrive a Macron, 'Italia non è questo' (2)

(AdnKronos) - "Queste persone - va avanti Martina - non sono rappresentate dagli attacchi sguaiati di questo governo. Non sono rappresentate da una politica cinica pronta a consumare tutto nella logica dello scontro, del nemico, della provocazione. Non ci stiamo ad essere rappresentati così perché non siamo così. Ed è soprattutto per questo, che è compito di ciascuno di noi fare un’Europa più forte e più giusta ora". "Lottare insieme - scrive ancora l'esponente dem - per sconfiggere il cancro degli estremismi nazionalisti e condividere soluzioni avanzate per garantire una nuova sovranità europea come unico orizzonte di pace, protezione e cooperazione tra i popoli europei. I rapporti tra gli Stati, a maggior ragione quelli tra due Paesi fratelli come sono Italia e Francia, hanno basi solide che vanno al di là dei governi”. “Signor Presidente - conclude Martina - gli italiani non sono il governo che ha ordito e consentito questi attacchi. L’Italia è un grande paese fratello della Francia. E anche per questo ci battiamo e ci batteremo sempre per il nostro futuro comune”.