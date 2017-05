FRANCIA: MONTI, MACRON COMPETENTE, HA SAPUTO DIRE VERITà A FRANCESI

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Macron è una persona di grande competenza e che ha tenuto una cosa che si usa molto poco e cioè il linguaggio della verità. Con Macron si rafforzerà asse franco-tedesco e questo sarà un bene per l'Europa. Starà a noi, come Italia, essere in grado di sfruttare questa opportunità per l'Europa". Lo ha detto Mario Monti, ospite di Giovanni Floris a Di Martedì.