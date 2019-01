18 gennaio 2019- 11:06 Francia: Mouraud (Gilet gialli), non partecipiamo a manifestazione domani

Parigi, 18 gen. (AdnKronos) - "Domani noi non partecipiamo alle manifestazioni" dei Gilet gialli in Francia che sarà l'atto 10 della protesta iniziata lo scorso 17 novembre 2018. Ad annunciarlo al canale tv francese 'Cnews' è uno dei leader dei Gilet gialli, Jacline Mouraud. "Ognuno fa quello che vuole. Ma noi, che abbiamo costituito il partito Emergents, pensiamo che è meglio costruire e proporre. Ormai tutti conoscono le rivendicazioni dei Gilet Gialli. Dobbiamo andare avanti e proporre", sottolinea Mouraud che si appella ai manifestanti che scenderanno in piazza domani chiedendo di smetterla con le violenza. "Il grosso problema è che ormai ci sono degli ultra violenti e dobbiamo pensare anche all'esconomia francese", spiega Mouraud. "Abbiamo lanciato un partito 'Les Emergents' che non è solo per i Gilet Gialli. Non parteciperemo alle Europee perché niente di buono si fa nell'emergenza. L'importante in questo momento è la Francia non l'Europa. Vedremo se saremo pronti per andare alle elezioni comunali. Ci potrebbero essere anche legislative", sottolinea Mouraud. Comunque per le Europee "non abbiamo tempo per prepararci".Per Mouraud "bisogna rimettere della dignità nella politica affinché la politica torni ad occuparsi dell'essere umano. Vogliamo che sia possibile vivere degnamente del proprio lavoro".