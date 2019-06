18 giugno 2019- 19:09 Francia: ok Assemblée nationale a progetto legge su mobilità

Parigi, 18 giu. (AdnKronos) - L'Assemblée Nationale, la Camera dei Deputati francese ha approvato in prima lettura il progetto di legge di legge di Orientamento sulla Mobilità che conferma, tra l'altro, gli impegni presi sulla linea ad alta velocità Lione - Torino. A votare a favore sono stati 372 deputati. Hanno votato contro 40 deputati mentre si sono astenuti in 144. Le principali misure riguardano gli incentivi per i veicoli elettrici, il trasporto ferroviario e il trasporto aereo. Il provvedimento conferma quindi anche gli impegni dello Stato per quanto riguarda la realizzazione del collegamento ferroviario Lione - Torino e gli investimenti.