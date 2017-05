FRANCIA: OPERAIO GM&S, MINATA E OCCUPATA FABBRICA, VOGLIAMO LAVORO/ADNKRONOS

11 maggio 2017- 16:23

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "E' semplice, vogliamo del lavoro". Così all'Adnkronos Vincent Labrousse, il delegato del sindacato francese Cgt spiega il gesto forte degli operai di GM&S. "Abbiamo piazzato delle bombole di gas nella fabbrica e la occuperemo finché non riusciremo a risolvere questa vicenda", spiega Labrousse. GM&S, che opera nel settore automobilistico e fornisce componenti a Psa (Peugeot Citroen) e a Renault, è a rischio chiusura. Il tribunale del Commercio, infatti, si deve pronunciare il 23 maggio. In mancanza di un nuovo investitore c'è di fronte ai 277 dipendenti dell'azienda lo spettro di una liquidazione giudiziaria. Le trattative, in una fase di stallo, hanno l'obiettivo di trovare un nuovo investitore e assicurarsi nuovi ordini da parte delle case automobilistiche francesi. Proprio per questo i dipendenti della fabbrica di La Souterraine, comune nella regione centrale francese della Creuse, cercano di spingere Psa e Renault a riprendere il confronto.Ieri, spiega Labrousse, "abbiamo chiesto ai costruttori un incontro per fare il punto sulla trattativa dopo quindici giorni senza notizie e con l'avvicinarsi dell'udienza al Tribunale prevista il 23 maggio. Ma le case automobilistiche non sono state disponibili ad incontrarci: Renault disponibile la mattina, Psa il pomeriggio e non è stato possibile incontrarle separatamente. E' stato un atteggiamento pretestuoso. Proprio per questo non abbiamo avuto scelta e abbiamo deciso di agire", sottolinea il sindacalista della Cgt.