FRANCIA: PARISI, CON VITTORIA MACRON SUPERAMENTO PARTITI TRADIZIONALI

24 aprile 2017- 16:06

Milano, 24 apr. (AdnKronos) - La vittoria di Emmanuel Macron al primo turno in Francia dimostra il "superamento dei partiti tradizionali". Così Stefano Parisi (Energie per l'Italia) sulle elezioni presidenziali in Francia, che spiega: "nel ballottaggio alle elezioni francesi mi auguro prevalga Macron. Marine Le Pen sarebbe un danno per l’Italia. L’Europa si sfalderebbe, riceverebbe un colpo mortale. L’Italia senza l’Europa sarebbe molto più debole nel far fronte al proprio debito, ai problemi della sicurezza, dell’immigrazione, allo sviluppo". "Augurarsi la vittoria di Macron non vuol dire condividere le politiche economiche e sociali che propone. In Italia - evidenzia Parisi - abbiamo bisogno di crescita economica. Abbandonare le politiche di ridistribuzione della ricchezza che non c’è, ma creare ricchezza. Ridurre la progressività fiscale, ridurre il perimetro dello Stato, il suo costo abnorme. Avrei decisamente preferito Fillion. Mi convincevano i suoi programmi, la sua idea liberale di Stato moderno e la sua idea di Europa". "Ma in Francia, come in Italia, i partiti tradizionali non sono più in grado di parlare al popolo. Capire i problemi, proporre le soluzioni. Abbiamo bisogno di verità, di riportare qualità nella politica. La politica ci ha abbandonato, lo Stato ci ha abbandonato. Dobbiamo ricostruire la politica occupandocene noi. Tante persone, in tutta Italia, stanno lavorando per costruire Energie per l'Italia, un grande movimento popolare che riporterà dignità e qualità nella politica. Saremo forti alle prossime elezioni- conclude - dobbiamo portare sviluppo e sicurezza in Italia. Dobbiamo far tornare l’Italia grande".