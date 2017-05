FRANCIA: PARISI, RISULTATO ELEZIONI BUONA NOTIZIA PER ITALIA

8 maggio 2017- 13:30

Milano, 8 mag. (AdnKronos) - "Il risultato delle elezioni francesi è una buona notizia per l'Italia. Italia e Francia sono due Paesi molto integrati dal punto di vista politico, economico, culturale, storico. Una Francia chiusa in se stessa avrebbe creato un danno all'Italia. Oggi credo che sia una buona giornata". osì Stefano Parisi, leader di Energie PER l'Italia che invita a "guardare al futuro e chiederci cosa possiamo fare per evitare che in Italia vincano la demagogia e coloro che vogliono aumentare la spesa pubblica, che non credono nella crescita economica, che vogliono bloccare gli investimenti"."Stiamo lavorando alla costruzione di una forza politica capace di riconquistare la fiducia del popolo liberale e popolare e di dare risposte ai problemi degli italiani, offrendo una prospettiva di sviluppo al nostro Paese. I problemi - osserva - sono pesanti: immigrazione, sicurezza, povertà, disoccupazione: dobbiamo dare una risposta vera, non demagogica, per evitare che le persone vadano verso il voto disperato. Stiamo lavorando da mesi e non ci fermeremo: possiamo tirare fuori l'Italia da questa situazione di stagnazione. C'è bisogno di tutti coloro che credono sia possibile ricostruire una politica di qualità".