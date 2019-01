8 gennaio 2019- 15:27 Francia: Pasquinelli (P101), gilet gialli a Roma, 'invitate tutte forze democratiche' (2)

(AdnKronos) - "Abbiamo una profonda simpatia per la protesta dei gilet gialli e sin da subito avevamo capito che non sarebbero tornati indietro anche dopo la spettacolare ritirata del presidente francese Emmanuel Macron", che a dicembre ha dato segnali di apertura annunciando delle misure di aiuto al reddito e ai pensionati. Questa protesta dei gilet gialli, aggiunge, "viene dalla Francia profonda che non ci sta" con le politiche attuate dal governo transalpino. Sabato, in occasione del dibattito, rileva Pasquinelli, "molto probabilmente faremo un collegamento via Skype con le proteste in Francia". Al Movimento 5 Stelle, sottolinea, "guardiamo con simpatia. Ieri hanno fatto una dichiarazione in parallelo al nostro incontro ma sappiamo che da sempre guardano con molta simpatia ai gilet gialli francesi". Al Governo attuale M5S-Lega "guardiamo con simpatia ma non siamo per forza d'accordo con tutti i passi che fanno: non ci è piaciuto il decreto sicurezza e siamo contrari al regionalismo differenziato perché difendiamo la sovranità e l'unità nazionale. Abbiamo sostenuto il Governo contro il diktat della Commissione Europea anche se poi siamo arrivati un compromesso 'bruttino'. Abbiamo criticato anche alcuni aspetti della legge di bilancio anche se ci rendiamo conto delle colossali difficoltà".