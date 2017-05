FRANCIA: PISICCHIO, ONDATA POPULISTA NON SCONFITTA DEFINITIVAMENTE

8 maggio 2017- 11:55

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "La vittoria di Macron permette alla Francia e all'Europa tutta di tirare un sospiro di sollievo, ma guai a pensare di aver sconfitto e arrestato definitivamente l'andata populista. Per sperare di riuscire a farlo, la Ue ed ogni suo singolo Stato devono lavorare per dare risposte soddisfacenti ai cittadini, soprattutto sul fronte sociale e del lavoro". Lo afferma Pino Pisicchio, capogruppo del Misto alla Camera. "L'Italia, poi, può guardare alla Francia -aggiunge- per trarre qualche ispirazione, ma non può considerarsi già fuori dal pericolo populista".