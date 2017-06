FRANCIA: PORTAVOCE GOVERNO, Né MANOVRA CORRETTIVA Né AUMENTO TASSE

25 giugno 2017- 15:01

Parigi, 25 giu. (AdnKronos) - In Francia "non ci sarà una manovra correttiva né un aumento di imposte". Ad affermarlo, ai microfoni di Rtl, è il portavoce del Governo francese e segretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, Christophe Castaner. Ora, spiega, il Governo avvierà "un'operazione trasparenza, ed è per quello che abbiamo chiesto alla Corte dei Conti di fare una fotografia precisa della situazione attuale dei conti pubblici e poi un'operazione 'performance'".Per Castaner, infatti, "c'è una cattiva tradizione che è quella di non controllare i conti pubblici durante il periodo elettorale e in questi ultimi mesi c'è stata una deriva nella gestione dei conti pubblici". In ogni caso, assicura il portavoce dell'esecutivo transalpino, "non ci sarà una manovra correttiva. Correggeremo la traiettoria con una gestione ministero per ministero". Il premier francese, Edouard Philippe ha espresso dei dubbi sulla possibilità di mantenere l'impegno del Governo precedente di portare il rapporto deficit/pil al 2,8% ma si è impegnato a mantenerlo sotto i 3% nel 2017.