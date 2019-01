9 gennaio 2019- 17:08 Francia: portavoce Governo su gilet gialli, fermezza contro violenti

Parigi, 9 gen. (AdnKronos) - Il movimento dei Gilet gialli ha più sfaccettature: "Ci sono persone che dall'inizio della protesta si sono mobilitate. Sono persone sincere, preoccupate di non poter arrivare alla fine del mese perché già da metà del mese sono in rosso e sono preoccupate dalla globalizzazione che per loro è sinonimo di difficoltà e di angoscia. Tra queste persone ci sono molte donne e molti pensionati. Queste persone hanno il loro posto nel grande Dibattito nazionale che organizzeremo. Poi ci sono altre persone, che portano anche loro un gilet giallo, ma non è perché lo portano che pensano la stessa cosa. Sono faziosi, sediziosi, violenti, brutali, qualcuno provenienti dall'estrema destra, altri dall'estrema sinistra sostenuti anche dall'estero. La nostra risposta sarà l'ordine repubblicano e la più grande fermezza". Così il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux al termine del Consiglio dei ministri.Nel corso della riunione, riferisce Griveaux, "il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha parlato dell'ultimo fine settimana durante il quale a Parigi, ma non solo, sono accadute nuovamente violenze inaccettabili". Per far fronte a questa situazione, sottolinea, "il Governo, come ha dichiarato il primo ministro Edouard Philippe, darà delle risposte sia a livello operativo che legislativo". Di fronte alle violenze "ci sarà una risposta ferma".