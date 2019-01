9 gennaio 2019- 17:08 Francia: portavoce Governo su gilet gialli, fermezza contro violenti (2)

(AdnKronos) - Rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva che cosa intendeva per il sostegno dall'estero, Griveaux sottolinea: "basta vedere il sostegno, al meno dal punto di vista morale, fatto nelle dichiarazioni recenti di due ministri del governo italiano che non hanno nascosto manifestamente il loro sostegno" al movimento dei gilet gialli, spiega il portavoce del Governo francese riferendosi senza citarli alle dichiarazioni dei due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Inoltre, aggiunge, "conosciamo la simpatia di alcuni mezzi di propaganda che non qualificherei di media come Russia Today. Eric Drouet", uno dei leader del movimento francese dei gilet gialli, "parla d'altronde di Russia Today come l'unico media libero. Non condivido questo parere".