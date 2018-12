12 dicembre 2018- 18:23 Francia: prefettura Treviso, intensificate le misure di vigilanza

Treviso, 12 dic. (AdnKronos) - In mattinata si è riunito, presso la Prefettura di Treviso, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, Maria Rosaria Laganà, che ha proceduto, presenti anche il Sindaco di Treviso Mario Conte, ed i vertici provinciali delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, ad una scrupolosa ricognizione e valutazione dello stato della sicurezza pubblica nel contesto provinciale, con particolare riferimento all’imminente periodo delle festività natalizie.Durante l’incontro, tenutosi all’indomani dei tragici fatti di Strasburgo, sono state, tra l’altro, opportunamente intensificate le misure di vigilanza secondo le direttive impartite dal Ministero dell’Interno per la vicenda.