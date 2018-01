FRANCIA: PREMIER, ABBANDONIAMO PROGETTO AEROPORTO NOTRE-DAME-DES-LANDES

17 gennaio 2018- 14:02

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Dopo circa 50 anni di polemiche, la Francia abbandona il progetto dell'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes, che sarebbe stato il secondo aeroporto di Nantes. Ad annunciarlo, nel corso di un intervento, è il premier francese Edouard Philippe. "Le condizioni -sottolinea Philippe- non sono riunite per portare a termine questo progetto". Il progetto, rileva, "sarà abbandonato ed è una decisione logica visto l'impasse del dossier: 50 anni di esitazioni non fanno un'evidenza".Il premier ha spiegato "senza ambiguità" che le terre occupate in vista della costruzione dell'infrastruttura aeroportuale "torneranno ad essere campi agricoli e non saranno mantenuti per realizzare ulteriormente il progetto". Questa decisione, aggiunge, "è una decisione di pacificazione". I grandi progetti, sottolinea, "non nascono i un contesto esacerbato".Questa decisione, spiega il premier francese, "è stata presa dopo un'attenta valutazione della situazione e della complessità tecnica dell'opera e analizzando le ripercussioni economiche ed ecologiche".