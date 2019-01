8 gennaio 2019- 12:58 Francia: Rinaldi, 'istanze gilet gialli vicine al contratto governo'

Roma, 8 gen. (AdnKronos) (di Emmanuel Cazalé) - In Italia un fenomeno come quello dei gilet gialli non accadrebbe: "In Italia la situazione è diversa anche perché le istanze dei Gilet gialli sono abbastanza vicine al contratto di Governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega". Ad affermarlo all'Adnkronos è Antonio Maria Rinaldi, professore di Economia Politica alla Link Campus University di Roma."Dubito che in Italia - osserva- un fenomeno come quello che c'è in Francia possa esserci. Il Governo attuale è sensibile alle istanze dei cittadini. Cosa che non era accaduta con i governi precedenti. I cittadini si sentono già rappresentati da questo governo". In Francia, invece, gran parte dell'elettorato francese, spiega Rinaldi, "non si sente più rappresentato dai partiti tradizionali, i cittadini con questa protesta cercano di manifestare in modo autonomo le loro istanze". "Le politiche di austerity di questi anni, non solo in Francia, hanno creato molto danni alle fasce più basse della popolazione. Anche in Belgio e addirittura in Germania, si stanno registrando movimenti spontanei", osserva l'economista. Questo tipo di protesta, aggiunge, "punta a rimettere il cittadino e l'economia reale al centro dell'attenzione. I Governi precedenti, in Francia, sono stati un po' distratti. L'aumento del prezzo dei carburanti ha infiammato gli animi e i segnali di apertura fatti dal presidente francese Emmanuel Macron a dicembre sono stati fatti tardi e sembrano essere stati solo una mancia" ai gilet gialli. E infatti "le proteste in Francia continuano ogni weekend", rileva Rinaldi che comunque condanna "ogni forma di violenze ma quando ci sono manifestazioni di questo genere ci sono sempre infiltrati. Anche nelle manifestazioni sportive succedono cose del genere".