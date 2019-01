8 gennaio 2019- 12:58 Francia: Rinaldi, 'istanze gilet gialli vicine al contratto governo' (2)

(AdnKronos) - In Europa, rileva, "c'è una parte di cittadini che ha la consapevolezza di non essere pienamente rappresentato dalle forze politiche. Laddove c'è una distanza tra cittadini e politica automaticamente la popolazione se ne appropria e si organizza. In Francia c'è un forte scollamento tra cittadini e politici", argomenta l'economista.Le aperture del Movimento 5 Stelle e della Lega ai gilet gialli, sottolinea ancora Rinaldi, "penso che siano state fatte in funzione delle prossime elezioni europee. D'altronde è normale che movimenti sovranisti euroscettici e fortemente critici si guardino con simpatia".Per Rinaldi la reazione del ministro francese agli Affari europei, Nathalie Loiseau che alla lettera del vicepremier Luigi Di Maio ai gilet gialli ha risposto 'imparate a fare pulizia a casa vostra', lascia il tempo che trova: "Mi sembra che anche in precedenza i governi francesi abbiano fatto ingerenze. Insomma sono dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano. Penso che il governo francese sia a disagio rispetto alla protesta dei gilet gialli, Macron è al minimo storico come presidente per il gradimento".