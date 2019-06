5 giugno 2019- 15:27 Francia: Rte, no rischio approvvigionamento elettricità in estate, esporteremo

Parigi, 5 giu. (AdnKronos) - Nessun rischio di approvvigionamento di elettricità in Francia questa estate, anche in caso di una forte ondata di caldo. Anzi Rte, la società che gestisce la rete di trasmissione francese, sostiene "che la Francia dovrebbe essere fortemente esportatrice di elettricità". A sostenerlo è Rte in un comunicato.Rte, si legge in una nota, stima la disponibilità dei mezzi di produzione a 75.000 mw e "considerando i picchi di consumo (55 mila mw)", la società stima che la Francia dovrebbe essere fortemente esportatrice di elettricità. Inoltre sono attesi record di produzione da fonti rinnovabili e in particolare grazie al fotovoltaico.