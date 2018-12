12 dicembre 2018- 09:23 **Francia: Salvini, arresto per chi esulta online**

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Invoca "l'arresto immediato di chiunque in queste ore sta esultando online", il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando dell'attentato di Strasburgo da Gerusalemme. "La nostra polizia postale è all'avanguardia - dice il ministro, in un video postato su Fb - e sta setacciando la rete per cercare gli infami che festeggiano la morte di qualcun altro".